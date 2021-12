QUESTIONE DI GIORNI

BELLUNO Per Oscar De Pellegrin il prossimo bersaglio potrebbe essere la città di Belluno. O meglio la poltrona del sindaco. Ma, per ora, le sue frecce sono ancora riposte nella faretra. Pare che la segreteria regionale della Lega abbia scelto proprio lui a rappresentare la coalizione del centro destra. Dopo solo due, tre squilli di telefono il campione olimpico, portabandiera ai Giochi iridati di Londra del 2012, risponde tranquillo e sereno: «Non so ancora niente. Di certo ora il principale problema di cui farci carico è il Covid. Per cui, per quanto riguarda la politica, facciamo le feste tranquilli». Il nome di De Pellegrin è molto noto, non solo per il profilo umano che conferisce alle attività extra sportive, ma il suo nome è legato alle olimpiadi e alle paralimpiadi. Non a caso, nelle segreterie di partito che stanno esaminando le figure dei candidati che si presenteranno nel 2022, di Oscar si parla come il sindaco delle Olimpiadi di Cortina- Milano) 2026.

CURRICULUM SPORTIVO

Non v'è da stupirsene: risultati di due decenni di carriera hanno dato lustro non solo al campione bellunese ma a tutto lo sport italiano. Che De Pellegrin abbia un debole per la politica, ben inteso quella in cui si dedica e si spende il proprio tempo per la collettività, è un pallino di vecchia data. Il Gazzettino con il paralimpico ne parlava già nel 2012. «Non voglio approfittare del'antipolitica diceva allora ma se mi occuperò della cosa pubblica, allora vorrò essere io a tirare le redini. Una bella sfida, vero?». Negli anni gli è stato chiesto da più di un sindaco di occuparsi della delega allo Sport, ma ha sempre preferito focalizzare le energie su altro. D'altra parte il tempo lo ha saputo impiegare bene, raggiungendo 70 titoli italiani, 11 record italiani e 4 record mondiali nelle discipline di tiro a segno e tiro con l'arco, iniziando la sua attività agonistica nel 1991. Da quel momento ha collezionato ai Giochi Paralimpici il bronzo nella carabina 10 metri a Barcellona 1992 e il bronzo nella carabina cal.22 - 50 metri ad Atlanta 1996 nel tiro a segno; nel tiro con l'arco ha fatto se possibile ancora meglio, conquistando un oro a squadre e un bronzo individuale a Sydney 2000, un bronzo a squadre a Pechino 2008 e ancora un oro individuale quattro anni dopo a Londra, scegliendo la capitale britannica come l'ultima tappa di un fantastico viaggio sportivo. È ora presidente dell'Associazione sociale sportiva invalidi (Assi), consigliere federale e di residenza Fitarco (pochi lo sanno, ma Il tiro con l'arco è l'unica disciplina nella quale non ci sono distinzioni fra atleti disabili e atleti normodotati. Per questo motivo, i risultati ai fini delle classifiche Italiane, Mondiali e Olimpiche hanno lo stesso valore per tutti gli atleti). È membro del Comitato esecutivo del Coni. E ora c'è nell'aria la sua candidatura a sindaco di Belluno, un candidato che potrebbe presentarsi con una civica per rappresentare la schiera del centro destra e chi cerca un'alternativa a chi ha governato negli ultimi dieci anni. Se si fatica a fargli dire qualcosa di più, basti sapere che il suo impegno sta andando verso l'inclusività. «Il messaggio fondamentale è creare una società per tutti, dal nonno col bastone, alla mamma con la carrozzina per arrivare a chi è sulla carrozzella. Una società che pratichi il turismo accessibile». Parole che pronunciò un mese fa a LongaroneFiere durante un convegno in cui si parlava di come si sta preparando l'intera provincia per l'appuntamento del 2026 a Cortina d'Ampezzo.

«DOPO LE FESTE»

Per la Lega bellunese, dal momento che è questo il partito a cui spetta l'individuazione del candidato, abbiamo sentito Franco Gidoni, commissario provinciale: «C'è un problema oggettivo a fare le riunioni, in questo periodo e siamo in tanti a parteciparvi, per cui se ne riparlerà dopo le festività natalizie, sperando che la pandemia si smorzi».

Federica Fant

