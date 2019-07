Questa sera il telescopio del Galilei punta il cielo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSO LE STELLEBELLUNO L'appuntamento è per questa sera. Il nuovo punto di osservazione astronomica del Liceo Galilei, situato nel parco della sede del Liceo in via Gregorio XVI, a Mussoi, apre le porte - e le proprie potenti lenti - alla città e a quanti desiderano guardare le stelle. A partire dalle 22,30, alla presenza di alcuni astrofili bellunesi che porteranno con sé i loro piccoli telescopi, sarà possibile osservare in particolare Giove con i suoi satelliti e con esso anche Saturno. L'iniziativa accoglie le tante richieste di molte...