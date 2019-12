«Questa è macelleria sociale: venerdì si sciopera»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SINDACATIBELLUNO Il titolo della Safilo, quotato alla Borsa di Milano, ieri ha perso il 25 per cento, maglia nera del listino. Un tonfo che dà l'idea del dramma che si sta consumando in queste ore in una delle aziende che hanno fatto la storia dell'occhialeria bellunese e quindi italiana, nato dalla famiglia di Guglielmo Tabacchi. La perdita del marchio Dior è stato un colpo mortale, sul quale oggi la dirigenza Safilo viene oggi chiamata a fare ammenda dopo il gran rifiuto, legato all'amministrazione dell'ad Luisa Delgado, di creare una jont...