Quercia secolare a rischio abbattimento

LO SCONTROBELLUNO I vecchi, centenari, che resistono. E quelli a cui si toglie la vita perchè, dopo le sferzate del vento di fine ottobre, paiono pericolosi. Sono gli alberi monumentali della nostra provincia. Alcuni salvi, altri perduti. È secolare, anche se non monumentale, la quercia protagonista di una fresca diatriba: sita sul terreno del liceo scientifico Galilei, ma con le fronde che danno su via dei Cappuccini, il grande albero ha messo in moto una richiesta di abbattimento e la controrichiesta di non taglio. Con tanto di...