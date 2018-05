Quel tratto macchiato di sangue: le insidie hanno già mietuto vittime

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIEVE DI CADOREIl ponte Cadore è spesso sede di incidenti. L'ultimo episodio da paura si è registrato il 22 gennaio 2017 quando un trentenne di Pieve di Cadore rimase gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nei pressi dell'imponente manufatto. Il cadorino si stava recando al lavoro in Alpago: mancavano pochi minuti alle 7.30 quando l'uomo stava scendendo al volante della sua Rover e dopo una curva perse il controllo della sua auto. La vettura, come impazzita, andò a sbattere sul guard rail della corsia opposta, finendo la sua...