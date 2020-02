LA RIUNIONE

BELLUNO E' tempo di riunione conviviale per le tosate e i tosat di Quartier Cadore che tra gli anni 1945-1995 hanno percorso le varie tappe della loro esistenza, attraverso un susseguirsi di esperienze, che hanno caratterizzato la loro permanenza in quel quartiere, dalla prima infanzia all'età adulta, vissute nel segno dell'amicizia, della socializzazione, della collaborazione, dell'aiuto reciproco.

Una comunità numerosa, che come consuetudine ormai radicata negli anni, suole ritrovarsi per trascorre momenti di sana allegria, per rivivere i tempi passati, rievocando aneddoti ed episodi, indelebili ricordi nel cuore e nella mente di tutti. Un amarcord che ha sempre riscosso grande successo di partecipazione, una occasione per riallacciare antiche amicizie, per rivedere chi si era perso di vista, e, per ricordare con un velo di tristezza chi purtroppo è andato avanti e non è più tra di noi.

L'appuntamento, a distanza esatta di un anno, viene riproposto per il giorno 15 marzo 2020 alle ore 12.30 presso l'Hotel Ristorante Dante - Ponte nelle Alpi.

Per eventuali adesioni, telefonare a Franco De Bona 3403378870, Rosanna Agostini 3489357170 , Daniela Pocchiesa 3338691276.

