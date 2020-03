Dalla montagna le cose si vedono meglio, sei a metà: un po' più vicino alle nuvole e un po' più lontano dalla strada. E poi ci sono i larici e gli abeti che fanno cadere la magia del silenzio sul manto soffice del bosco, e il freddo che ti rinchiude in te stesso. E poi c'è Toni il pastore che porta qui le sue pecore e parla poco, ma dice molto: sai perché il lupo attacca le mie pecore di notte? Perchè conosce l'arte della guerra di Sun Tzu. La paura ti fa fare una cosa stupida: scappare da soli, lasciando il gregge. Il lupo lo sa e aspetta la tua stupidità. In questi giorni puoi vedere la valle vuota e silenziosa, a tal punto che puoi sentire il Boite mordere le rive e trascinare sassi verso il Piave. È il silenzio del più grande mistero della morte: la paura. Questa epidemia ha colpito al cuore tre regioni che da sole fanno metà del Pil nazionale, al di là delle vittime, 9000 scomparsi nel silenzio, c'è il crollo di tutti i sistemi: produttivo, economico, scolastico, turistico, sanitario. Come dice Toni, la paura ti fa fare cose stupide come sovvertire le regole e fuggire in una debolezza che ti costa la vita. Il lupo lo sa. Forse noi non sappiamo quale grande pericolo corre il gregge in questo momento. Il lupo sta azzannando la preda nel momento di maggiore debolezza del paese. L'Italia non ha un governo forte e l'Europa non ha un governo forte. In pieno attacco, stiamo ancora elemosinando mascherine con le procedure cretine della burocrazia, invece di statalizzare una industria tessile e metterla in produzione H24, stiamo elemosinando personale dopo aver chiuso le scuole di Medicina, stiamo elemosinando un'economia da un'Europa egoista e rinchiusa sui propri interessi economici. Quando il lupo attacca, diventano fondamentali le regole. Il pastore del gregge è fondamentale: ma attenzione, non cadiamo nella becera affermazione qui ci vuole un uomo... questa cosa l'abbiamo vista nel 1919 e sappiamo bene come è finita. È necessario che si passi da una democrazia del popolo a una democrazia dello Stato. Le regole. Per non cadere nel grande rischio che ogni recessione economica porta con se: la destabilizzazione sociale. Abbiamo avuto tante altre epidemie nella storia, ma eravamo poveri, e la povertà è paradossalmente una risorsa. Questa epidemia ha colpito l'epoca dei balocchi e rinunciare ai balocchi infervora molto di più gli animi. Il più grande rischio di questa epidemia è che saltino tutte le regole, che il gregge sbandi paurosamente e non c'è il pastore, stavolta. Ancora più pericolosa è la superficialità: ho visto una trasmissione televisiva in cui mandavano le immagini delle urla disperate di una donna senza soldi che prendeva a calci la porta chiusa di una banca. Si è passati alla pubblicità dell'acqua minerale di Del Piero, in un secondo. Tutto allo stesso livello: disperazione e commercio senza scrupoli. Cos'è l'umanità, solo commercio? Questa è la nostra enorme debolezza. Spinoza, nella sua Etica, sottolinea l'importanza del conatus quale mezzo per raggiungere la vera gioia crescendo, acquisendo una nuova capacità che non avevamo. La più bella frase di Gesù, non è nei Vangeli, ma negli Atti degli Apostoli, citata da San Paolo: Si è più beati nel dare che nel ricevere. Scongiuriamo l'Apocalisse sociale prossima, tenendo a mente la forza delle regole di Sun Tzu, il conatus di Spinoza e la vera forza del bene di Gesù. E la saggezza di Toni il pastore. Stiamo a casa, ma sulle spalle dei giganti, non nella scatola stupida della TV.

Enzo Bozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA