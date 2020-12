L'INDAGINE

I fasti sono lontani. Belluno recupera cinque posizioni nella classifica sulla Qualità della vita del Sole 24 ore, ma è poca cosa. La provincia dolomitica si piazza ingloriosamente al penultimo posto in Veneto, davanti solo a Rovigo, collocandosi al 46esimo gradino a livello nazionale. Verona è al quarto, Vicenza al numero 25, Treviso al 29, Padova al 31, Venezia al 33 e Rovigo stacca di molto tutti al 64esimo. Certo, come aveva spiegato lo scorso anno il sindaco Jacopo Massaro, sono cambiati i parametri rispetto al passato quando il territorio si fregiava del ruolo di re tra i belli ottenendo sempre le posizioni più alte, ma quest'anno c'è qualcosa di più. Nella resa dei conti per la provincia più contagiosa d'Italia a pesare sono stati proprio i dati legati al Covid, che hanno influito molto sulla qualità della vita della popolazione bellunese e, in generale, sembrano pesare maggiormente proprio su quelle aree che tradizionalmente occupavano la parte più alta della classifica.

L'EMERGENZA SANITARIA

Nell'analisi di quest'anno, infatti, per misurare l'emergenza sanitaria in corso tra gli indicatori è stato inserito l'indice dei cittadini positivi ogni mille abitanti, il che penalizza il Bellunese che slitta in fondo, al 101 posto su 107. Ricalcano il passato, di contro, tutte le altre aree prese in esame ovvero: Ricchezza e consumi; Demografia e salute; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; Giustizia e sicurezza; Cultura e tempo libero. I sei settori si suddividono a loro volta in altri sottogruppi pensati per misurare aspetti specifici della realtà, per un totale di 90 indicatori. In pochi ambiti di quelli considerati Belluno brilla, e solo se si considerano i sottoindicatori si trovano numeri a favore perchè nelle macro aree i risultati non sembrano mai essere all'altezza di un territorio che, fino a pochi anni fa, era tra i migliori del Paese per vivibilità.

GIUSTIZIA E SICUREZZA

Anche sul fronte Giustizia e Sicurezza, per dire, dove la provincia montana ha dalla sua numeri piuttosto bassi per criminalità e furti, riesce a ricavarsi solo un 12esimo posto mettendosi seconda nella classifica regionale, dopo Treviso sul podio al terzo gradino. Vicenza è al 17esimo, Rovigo quasi ugualmente tranquilla al 19esimo, Verona al 49esimo, Padova al 61esimo e Venezia al 105esimo. In questo ambito, però, Belluno si ritaglia posizioni di tutto rispetto per l'Indice di litigiosità dove ottiene un primo posto e per quello dei furti, dove ottiene il quarto. Ad ancorare al basso la provincia sono altri numeri, però, in primis quello sulla popolazione tema, si sa, bollente per il territorio. Lo spopolamento galoppante delle terre alte e la scarsa densità abitativa non permettono di andare otre la 96esima posizione, risultato peggiore del Veneto naturalmente.

SPOPOLAMENTO

Si stacca di poco Rovigo, al 76esimo e anche Venezia fa meglio delle montagne bellunesi sebbene il tema dello spopolamento la tocchi da vicino, mettendosi al 60esimo. Treviso è quella che, anche per questo parametro, ottiene il punteggio migliore mettendosi in posizione 31. L'altra area su cui non si brilla è quella della cultura e del tempo libero, per i quali si ottiene il gradino 69, in regione davanti solo a Treviso con il suo 93esimo nazionale. Meglio il fronte Ambiente e servizi, dove il Bellunese guadagna posizioni rispetto agli altri capoluoghi e con la sua 20esima posizione lascia dietro Padova, Treviso, Vicenza e Rovigo. Non male anche l'indice Ricchezza e consumi che lo vede trentesimo, prima perfino di Treviso, ma anche di Vicenza. Davanti ha la Capitale, Roma, e subito dopo Ferrara. Si distingue per lo spazio abitativo medio, complici gli ampi spazi e la scarsa popolazione, dove è secondo a livello nazionale dopo Nuoro ed è primo in Italia per l'indice di rischio climatico.

Alessia Trentin

