Pulizie Poste: braccio di ferro al capolinea oggi arriva Tfr

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VERTENZA SINDACALEBELLUNO Pulizia degli uffici postali: Tfr in arrivo per le lavoratrici che si sono rivolte alla Fisascat Cisl.Dopo il cambio dell'appalto le dipendenti attendevano il Trattamento di fine rapporto da più di un anno: fino a 4.000 euro a testa. Primo risultato positivo raggiunto dalle lavoratrici iscritte alla Fisascat Cisl di Belluno Treviso e occupate nella pulizia degli uffici postali delle due province. Le 28 dipendenti che lavorano nei 99 uffici del Bellunese da agosto 2018 erano in attesa di ricevere le competenze di fine...