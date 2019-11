Pulizie Comune e gestione biblioteca: vince coop padovana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per le pulizie del municipio di Arsiè e della biblioteca arriveranno da Padova. Lo ha deciso la recente gara per il servizio di pulizie e la gestione della biblioteca che si è chiuso con la vittoria di una cooperativa padovana, che ha vinto con la cifra più bassa.La gara era stata organizzata per affidare la pulizia degli uffici del Municipio e della biblioteca civica e la gestione della medesima biblioteca, che è provvisoriamente situata in via Primo Maggio. Prima si è classificata la Cooperativa Blu scs Onlus che svolgerà il servizio...