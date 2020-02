Perchè non creare una multiservizi che si occupi, in generale, della cura della città: dalla pulizia dei piccoli cestini alla manutenzione del verde pubblico. Torna alla carica il consigliere del Patto Belluno Dolomiti, Francesco Pingitore. Gliene offre occasione la spazzatrice che, in questi giorni, è tornata a pulire le strade di Belluno. «Dopo la caduta dell'ultima foglia, lasciata per terra dallo scorso autunno, si rivede la spazzatrice della Bellunum per le strade cittadine principali, dove il ghiaino la fa da padrone incalza Pingitore -. Forse quella del ghiaino sparso sull'asfalto è una scelta sbagliata, perchè intasa i tombini, fa cadere a terra i ciclisti ed inquina. Infatti sulle autostrade non lo si sparge. Partiamo dal presupposto che la società Bellunum è solida fin dai tempi dell'amministrazione di Ermano De Col. Sono convinto che, a livello, politico essa potrebbe migliorarsi ancora». In che modo? «Non si può far spargere il ghiaino al personale del Comune per poi farlo raccogliere dalla Bellunum per lavarlo, tramite aziende specializzate, trattandosi di rifiuto speciale, perché si trova a terra, per poi riconsegnarlo al Comune affinché lo riutilizzi il prossimo anno. Sembra uno spreco di tempo e di risorse. Non sarebbe meglio avere un solo regista? Non sarebbe meglio facesse tutto la Bellunum in un'unica soluzione? Mi riferisco anche ad i cestini che si trovano lungo le strade, compresi i pochissimi con la raccolta dei mozziconi di sigaretta. Che senso ha che i piccoli contenitori di rifiuti che sono di competenza degli operai di Marisiga, debbano essere vuotati dalla Bellunum? - si chiede Pingitore -. Che cosa cambierebbe se il gestore fosse unico?Il Comune ha pochi operai e tanto a cui badare. Bisognerebbe fare scelte politiche di più ampio respiro. Perché non si vuole creare una multiservizi, che si occupi anche del verde pubblico?».

