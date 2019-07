Pulizia dei sentieri di Downhill: i tempi sono lunghi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI SPORTIVIBELLUNO Vaia non ferma gli appassionati di mountain bike. I sentieri di downhill del Nevegal sono distrutti, travolti dall'acqua e dalle piante schiantate e solo questa settimana la ditta di Bolzano a cui sono stati appaltati i lavori di pulizia e di rimozione degli alberi ha iniziato a sistemare il primo tracciato. Un gruppo di giovani non si ferma. Marco De Col e tutti gli sportivi dell'Asd Dolomiti Bike Company stanno lavorando ad un folle progetto: una gara di mountain bike lungo le discese del Colle. Folle come può essere...