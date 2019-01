Pugno in faccia al padre: venti mesi di reclusione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZABELLUNO Marino Zoldan, l'ex comunale furbetto smascherato dalla Finanza nelle giornate di assenteismo, ieri mattina era in Tribunale a Belluno. L'uomo è parte civile, con l'avvocato Paolo Serrangeli, nel processo che vede alla sbarra il figlio, Robin, accusato di lesioni aggravate e minaccia, difeso dall'avvocato Marco Cason. Scortato dalle guardie penitenziare, Marino Zoldan che si trova attualmente in carcere a Baldenich, ha raccontato lo choc che ebbe quel giorno quando, sceso dall'autobus il figlio lo colpì con un pugno in...