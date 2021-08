Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BANDOBELLUNO Due direttori e un primario: la psichiatria di Belluno e di Feltre verso il potenziamento. L'Usl 1 Dolomiti ha avviato le istruttorie per la copertura dei due posti e il bando per la copertura del primariato di Belluno sarà pubblicato domani nella Gazzetta Ufficiale, da quel momento ci saranno trenta giorni per la presentazione delle domande. Non solo, è anche stata chiesta l'autorizzazione per l'avvio delle procedure per la...