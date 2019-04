Provinciale Calnova riaperta a tempo da record

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUERO VASLa Calnova riaperta in tempi record: «Grazie a Veneto Strade per aver colto l'importanza di riaprire al più presto il tratto provinciale» afferma il sindaco di QueroVas Bruno Zanolla. Mercoledì mattina, a seguito del forte acquazzone che si è abbattuto nella notte sul Feltrino, un tratto del muro di contenimento lungo la Calnova, la strada provinciale che collega Quero al ponte Tegorzo in comune di Alano di Piave, ha ceduto. Sulla strada si sono riversati terra, fango e sassi. Subito sono andati in sopralluogo sia i tecnici...