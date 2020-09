L'INCONTRO

BELLUNO La Provincia, nell'ambito del progetto Digital Innovation Hub (finanziato con Fondo Comuni di confine) propone un percorso di incontri in rete dedicato alle imprese e al mondo del lavoro. Il programma, costruito con Confindustria Belluno Dolomiti e la Fondazione Adapt di Bergamo, prevede 5 appuntamenti. Ogni lezione sarà animata da un ricercatore Adapt che si occuperà della trattazione del tema in oggetto e del momento di domande-risposte. L'incontro sarà registrato e messo a disposizione del Digital Innovation Hub sul canale Youtube della Provincia di Belluno. Il consigliere delegato Serenella Bogana sottolinea come «l' emergenza epidemiologica non sembra destinata a esaurirsi in tempi brevi e le imprese si trovano non solo a dover reagire tempestivamente alla situazione, ma è sempre più chiaro che occorrerà abituarsi ad alcune novità strutturali nella gestione dei rapporti di lavoro. La crisi può essere una opportunità per modificare i modelli di business, di gestione dell'organizzazione del lavoro, della valorizzazione del capitale umano e di altro ancora». Verranno trattate cinque diverse tematiche, declinate nell'ambito della gestione Covid-19. Il primo seminario sarà dedicato al tema I tempi di lavoro tra flessibilità e ri-organizzazione, il ruolo della contrattazione collettiva. Ci sarà un approfondimento dedicato al ruolo che le parti sociali possono giocare per favorire una flessibilità buona, a vantaggio di lavoratori e imprese. Il titolo del secondo seminario, Ammortizzatori sociali, proteggere innovando, già indica la lettura che verrà proposta dei principali strumenti a sostegno dei cali di attività lavorativa quali la Cassa Integrazione, a cui molte imprese hanno fatto ricorso per la prima volta durante il periodo emergenziale. Inevitabile un affondo sul welfare aziendale, che verrà trattato nel seminario dal titolo Le opportunità del welfare aziendale: conciliazione vita-lavoro, salute e previdenza. Il quarto seminario affronta il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e lo fa a partire dallo specifico punto di vista delle relazioni industriali. La sfida della salute e sicurezza sul lavoro di contrasto alla pandemia: protocolli, responsabilità e tutele si propone di offrire una panoramica sulle linee guida e buone prassi aziendali per lavorare in sicurezza nel contesto attuale e futuro. Infine, il quinto seminario si occupa del tema La gestione degli apprendisti e dei tirocinanti per investire nel capitale umano. Fe.Fa.

