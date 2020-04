L'INIZIATIVA

SEREN DEL GRAPPA In questi giorni di nuove necessità, anche il Gruppo Dbs di Seren del Grappa si reinventa proponendosi a favore della collettività. E cioè realizzando, con una sorta di panno, delle mascherine resistenti a urti, tensioni e umidità. Peraltro anche personalizzabili con colori o loghi particolari. Il prezzo è popolare perché, come spiega il titolare Silvio De Boni, «non vogliamo certo guadagnarci, ma offrire un contributo che, pur non essendo un presidio medico, si presenta come una buona barriera cosiddetta di primo impatto, utile cioè per andare a fare la spesa, in farmacia o in passeggiata fuori casa». L'idea solidale di De Boni, non nuovo a iniziative di sostegno verso il prossimo, è nata in questi giorni di macchinari fermi. «In tipografia - spiega - dei 30 dipendenti ne lavorano 4-5 a turno. Con chi era presente ho cercato di brevettare una mascherina utilizzando un materiale che già usiamo per i pettorali di varie manifestazioni. Si tratta del cuturon, composto da 50% cotone e 50% fibre. Non sono lavabili ma sanificabili sì, con una soluzione di acqua e alcol, per poter essere usate anche una settimana». Detto, fatto. Di ieri la prima stampa di 500 unità. «Viene realizzato tutto nei nostri locali di Rasai - afferma l'imprenditore -: grafica, stampa, fustellamento, apposizione dell'elastico (regolabile con un semplice nodo) e inscatolamento». Le mascherine sono vendibili in confezioni da 10 pezzi o multipli: fino a 50 unità il prezzo individuale è di 1,50. Cifra che scende se aumentano gli ordinativi. È possibile fare l'acquisto nella sede di via Quattro Sassi ma anche con consegna a domicilio o spedizione. «Andremo avanti con la produzione finché l'emergenza lo richiederà - sottolinea De Boni - Stiamo ad esempio pensando a delle mascherine per i bambini, col disegno del gatto Tigrotto. E proprio oggi ci ha telefonato la casa di riposo di Alano per ordinarne qualche centinaio da indossare sopra quelle mediche: l'auspicio è che i colori e i disegni possano strappare un sorriso agli anziani ospiti». Per informazioni: info@tipografiadbs.it o 043944360.

Raffaella Gabrieli

