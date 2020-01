PROTEZIONE CIVILE

BELLUNO Il coordinatore del nucleo di Protezione civile della Sezione Ana di Belluno Ivo Gasperin precisa alcuni punti in merito alla riunione annuale del Gruppo di Mel. «Condivido le preoccupazioni di gruppi e Comuni per la gestione di un territorio sempre più fragile - sostiene Gasperin - La Protezione civile non è povera né di struttura né di finanziamenti viste le dimensioni dell'intero sistema. Per quanto ci riguarda siamo freschi beneficiari di un contributo dell'assessorato regionale competente per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e stiamo avendo riscontro anche dal Bim per quanto richiesto. Nelle emergenze si è potuto accedere ai mezzi della Provincia e tramite la Regione si sono utilizzati mezzi a noleggio».

Il sistema di Protezione civile poggia su una vasta rete di associazioni: come amministrare bene le risorse? «Il problema -spiega Gasperin- va ponderato correttamente. Per noi il sistema funziona e vigono ottimi rapporti con Regione e altri enti. Diverso è per i Comuni con le proprie squadre in convenzione. Se da una parte ci sono più richieste di interventi, dall'altra le amministrazioni devono fare i conti con le ristrettezze economiche. Il problema è generale, perché a lungo andare i mezzi sono diventati obsoleti e gli investimenti per il loro rinnovo diventano assai impegnativi». Che fare? «Utilizzare al meglio i mezzi disponibili. Non è detto che ogni gruppo debba essere autonomo. In una logica di investimenti oculati, i mezzi della sezione devono essere disponibili per chi ne fa documentata richiesta. Anche per quanto riguarda i costi dei corsi di specializzazione e di sicurezza il problema principale è la parte economica, ma credo serva fare uno sforzo comune per far fronte alle nuove esigenze».

