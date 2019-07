PROTEZIONE CIVILE BELLUNO Il caldo torrido non spegne gli entusiasmi. Le squadre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROTEZIONE CIVILEBELLUNO Il caldo torrido non spegne gli entusiasmi. Le squadre di volontari pulitori non si fermano nemmeno quando le temperature mettono ko la gran parte dei bellunesi. Così, sotto la guida del responsabile del gruppo comunale di Protezione civile Paolo Zaltron, ieri mattina è stato pulito a fondo il piazzale delle vecchie Gabelli. Il giorno precedente le squadre si erano invece dirette all'ex parco di Lambioi.«Erano entrambi interventi richiesti dal sindaco Jacopo Massaro spiega Zaltron -, necessari per dare decoro anche...