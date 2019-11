CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PROTESTA SUI BINARIBELLUNO Viaggiare in treno con una neonata? Meglio di no, con buona pace della mobilità sostenibile tanto decantata di questi tempi. Ne sa qualcosa Ilenia Bavasso, giovane avvocatessa di Belluno, che la scorsa settimana ha viaggiato da Padova a Torino con la navicella (la culla del passeggino) sulle gambe. Quel che è peggio è stato il non trovar posto per il resto del passeggino, tanto che il papà della neonata di appena 5 mesi si è visto costretto a fare il viaggio con la struttura della carrozzina tra le gambe....