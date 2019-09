CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROMOZIONE SPORTIVABELLUNO Poligoni aperti domenica dalle 9 alle 17. Un'intera giornata per provare gratuitamente gli impianti completamente rinnovati di via Fratelli Rosselli, è questa l'iniziativa proposta anche per quest'anno dall'Unione Italiana Tiro a Segno. L'obiettivo è quello di promuovere tutte le specialità sportive del tiro a segno, per chi fosse curioso e volesse avvicinarsi a questo sport che vede atleti emergenti anche in provincia di Belluno. Durante la giornata sarà possibile, seguiti dagli allenatori federali, dagli...