Profumi con loghi contraffatti foglio di via a due napoletani

L'OPERAZIONEBELLUNO Lotta alla contraffazione: il questore ieri ha emanato due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno per 3 anni nei Comune di Belluno e di Ponte nelle Alpi verso due cittadini, entrambi residenti a Napoli e con precedenti di polizia, sorpresi a vendere prodotti col marchio contraffatto. Nello specifico la coppia, a bordo della propria auto, è stata sorpresa dai poliziotti mentre era intenta a proporre l'acquisto di profumi col marchio palesemente contraffatto per le vie di Ponte nelle Alpi. Ad esito del controllo...