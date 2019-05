Professionisti dell'occhiale: accordo tra Anfao e Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCHIALERIABELLUNO (dt) Formazione e professionalità, le parole d'ordine. Futuro e sviluppo, gli obiettivi. Alla base di tutto, un investimento di fondi regionali e il gioco di squadra tra il Veneto e Anfao (associazione nazionale fabbricanti articoli ottici). Una collaborazione messa nero su bianco, su un protocollo d'intesa, destinato a portare in alto il fiore all'occhiello della produzione manifatturiera bellunese. La Regione Veneto e Anfao, difatti, siglano un patto triennale per interventi formativi per gli occupati del settore e per i...