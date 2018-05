Pro loco castionese: rinnovato il direttivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ASSOCIAZIONIBELLUNO Novità in vista per la Pro Loco Pieve Castionese. Il frizzantissimo gruppo capitanato da Maurizio Fontanelle ha recentemente passato il Piave, e ha portato le sue iniziative e le sue idee anche al di fuori del Castionese. A partire dall'organizzazione della 24 ore di San Martino, per arrivare fino al Carnevale in Piazza dei Martiri, riuscitissimo quest'anno. La novità ultima, però, è che il consiglio direttivo è stato rinnovato. Nella partecipata assemblea straordinaria-elettiva di qualche giorno fa è stata approvata...