BELLUNO Prima udienza penale a distanza ieri in Tribunale a Belluno. Era un momento interlocutorio del processo, una prima fase in cui si è costituita la parte civile. L'imputato si trova ad Alessandria, da dove sarebbe partito il 16 novembre del 2019 per compiere una rapina a Cavarzano. Vista la pandemia, le restrizioni e la distanza è stato attivato il servizio di tele-udienza: una pratica già utilizzata a Belluno per processi civili e per le convalide, ma mai fino a ieri per i processi penali. Ovviamente alla prossima udienza, quando dovranno essere sentiti i testi, si svolgerà in presenza.

È la presidente del Tribunale Antonella Coniglio a spiegare come si è proceduto: «Abbiamo utilizzato la piattaforma Teams. Siamo andati in aula udienze al primo piano per consentire alle parti offese, ove volessero, di costituirsi parte civile trattandosi di rapina. La piattaforma Teams è stata abilitata dal ministero per la pandemia. Esiste poi il meccanismo della videoconferenza, quando ci sono testi da sentire, che si fa soli in aule abilitate, che per quanto riguarda noi sono a Treviso. Oggi era una udienza di smistamento che non prevede testi e quindi il Tribunale era collegato con il difensore ad Alessandria nel suo studio con l'imputato e il pm era in aula con noi».

Seljo Gjkaj, 30enne albanese residente ad Alessandria, è chiamato a rispondere di rapina di fronte al collegio di giudici di Belluno per la scorribanda del 2019 scoperta dalla squadra Mobile di Belluno. Secondo l'accusa il 16 novembre di quell'anno alle 18.30, assieme ad altri tre complici (tutti di origine albanese) sarebbe riuscito ad introdursi in un appartamento di Cavarzano. I quattro vennero però sorpresi dal rientro del padrone di casa, un giovane bellunese. La banda scappò, spintonando il giovane durante la fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Magro il bottino: poche decine di euro e una catenina d'argento. Da lì iniziò un minuzioso lavoro di indagine da parte della Squadra mobile di Belluno. Attraverso l'analisi dei transiti veicolari in entrata e uscita dalla città gli investigatori riuscirono a risalire ad una Fiat Bravo (di proprietà della moglie di Gjkaj) e ad un camper. Entrambi i veicoli erano collegati ad un gruppo di cittadini albanesi residenti nella città piemontese e trafertisti a Belluno per compiere alcune rapine: arrivavano con il camper al parcheggio di Lambioi e poi via a fare furti. Nel processo si chiarirà se Gjkaj fosse effettivamente uno dei componenti.

