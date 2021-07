Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MONTAGNA E FEDEBELLUNO L'associazione Giovane Montagna Belluno si sta costituendo in queste settimane. Domenica scorsa si è tenuta una prima gita a Coi di Zoldo, con la messe celebrata in ricordo del beato Pier Giorgio Frassati, che faceva parte di questo sodalizio alpinistico cattolico. «La Giovane Montagna affonda le sue radici in un terreno dove la passione per la montagna incontra la tensione verso l'Alto», spiega Daniele Libralon, il...