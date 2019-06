Prezzi delle polizze auto: a Belluno i prezzi salgono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SULLE STRADEBELLUNO Non buone notizie per gli automobilisti di Belluno. Secondo l'Osservatorio di Facile.it (il portale web che calcola le migliori tariffe presenti sul mercato), dopo un primo trimestre positivo, caratterizzato da un calo generalizzato delle tariffe medie Rc auto, a partire dal mese di aprile i premi hanno ripreso a salire. Tanto che a maggio 2019, per assicurare un'auto in provincia servivano in media 372,9 euro, vale a dire il 3,2% in più rispetto a marzo 2019. Il rincaro (così si legge nell'analisi realizzata su un...