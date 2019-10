CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PREVIDENZABELLUNO Solidarietà Veneto sfonda il tetto dei centomila iscritti e, in proporzione, Belluno sfodera dati importanti. Un traguardo storico per il primo fondo pensione del Veneto, ormai alla soglia del trentesimo anno di attività. Grazie al +20 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, il fondo territoriale, lo scorso fine settembre, ha toccato quota 100.596, il doppio rispetto agli iscritti del 2016. La performance del fondo, spiega il direttore Paolo Stefan, dipende da due variabili: l'informazione e la...