Prevenzione senza età: le iniziative della Lilt

SENSIBILIZZAZIONEBELLUNO La prevenzione non ha età è questo lo slogan della sezione bellunese della Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt). Una campagna al fianco delle donne che lottano. Si tratta dell'edizione numero 27 della Lilt for women - Campagna nastro rosa 2019 volta a promuovere la cultura della prevenzione per sconfiggere definitivamente il tumore alla mammella, il quale, nonostante una costante e progressiva diminuzione della mortalità, continua a essere un problema da non sottovalutare.Anche quest'anno, dunque,...