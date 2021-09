Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀBELLUNO Prevenzione trascurata dai cittadini in pandmia: l'azienda sanitaria lancia la campagna-bis. «Durante il periodo di pandemia, alcuni cittadini non hanno aderito alla campagna di screening per il colon retto - si legge in una nota -. L'Ulss Dolomiti ha quindi inviato una nuova serie di lettere invito. Lo screening colorettale è un programma gratuito di prevenzione che ha l'obiettivo di evidenziare precocemente i primi segni di...