GLI INCARICHI

BELLUNO Arriva sul filo di lana la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto circa gli incarichi di reggenza per i dirigenti scolastici. Un incarico a cui i dirigenti non si possono sottrarre, anche se la sede loro assegnata è lontana da quella di titolarità. Una comunicazione che, a dire il vero, è sempre arrivata negli ultimi giorni di settembre, ma mai a sei ore dall'inizio formale del nuovo anno. Un anno, questo, molto particolare da organizzare. Ecco quindi l'elenco delle 12 sedi scolastiche assegnate in reggenza e il nome dei dirigenti. Due i blocchi: il primo riguarda le scuole senza dirigente e che sarebbero potute essere scelte da un vincitore di concorso; il secondo è quello delle scuole sottodimensionate che non possono godere di un ds proprio. Ecco il primo blocco. De Lotto Mara, già Ds dell'Iis Fermi di Pieve di Cadore, avrà la reggenza dell'Istituto Comprensivo di Pieve di Cadore; Incoronata Troiano già del Cpia di Belluno seguirà anche l'Ic di Cortina, a 70 chilometri di distanza; Morena De Bernardo, titolare all'Ic di Auronzo guiderà in reggenza anche l'Ic di Santo Stefano di Cadore e di Comelico Superiore; Andrea Pozzobon, Ds al Galilei Tiziano di Belluno, sarà reggente all'Ic di Cesiomaggiore; Orietta Isotton oltre all'Ic di Ponte nelle Alpi avrà la responsabilità dell'Ic di Puos d'Alpago; Mauro De Lazzer, Ds al Catullo di Belluno, da questa mattina è reggente anche all'Ic di Santa Giustina. Il secondo blocco, cioè quello degli istituti sottodimensionati, consta di cinque scuole. All'Ic di Forno di Zoldo torna Paolo Rigo, titolare a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso; da Vittorio Veneto anche il reggente per l'Ic di Longarone: Pier Eugenio Lucchetta; all'Ic di Cencenighe, percorrendo 40 chilometri salirà invece Ilaria Chiarusi, titolare all'Iti Segato di Belluno; l'Ic di Alleghe avrà come reggente Paolo Giovanni Zanin, titolare all'Ic di Agordo; infine l'Alberghiero Dolomieu di Longarone sarà guidato dalla Ds Viola Anesin, titolare al Renier di Belluno. (G.S.)

