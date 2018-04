Presidenza nazionale Fisi: vince Roda, Paniz è fuori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ELEZIONIBELLUNO Maurizio Paniz non ce l'ha fatta. Alle elezioni per la presidenza nazionale della Fisi (Federazione italiana sport invernali) l'avvocato bellunese ieri all'assemblea federale che si è tenuta a Milano, è arrivato terzo. Una medaglia di bronzo che non vale certo quanto una olimpica anche se dai delegati è riuscito ad ottenere l'8,77% dei voti.In consiglio però è entrato Stefano Longo (Lista laici) manager assicurativo, un cortinese d'adozione. Pur bolognese è il vice presidente dello Sci club 18 di Cortina d'Ampezzo....