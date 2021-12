SANTA GIUSTINA

Mostra di presepi a Ignan di Santa Giustina. L'iniziativa è stata organizzata dal Gruppo Ricreativo Ignan (G.R.I.), che ha voluto coinvolgere i numerosi artisti della frazione. Nella suggestiva cornice dell'ex latteria della frazione (il famoso caselo de Gnan), da poco ristrutturato e dato in gestione al gruppo ricreativo frazionale, 15 persone allestiranno le loro opere. «Valorizzare la frazione di Ignan e il talento dei suoi frazionisti è una delle cose a cui più teniamo», sottolinea il Presidente Alberto Mezzacasa. «Questa dei presepi è un'idea che avevamo da un po'. La concessione in comodato del caselo' ci ha permesso di concretizzarla - aggiunge Raffaele Mezzomo, segretario del Gruppo e tra i maggiori promotori dell'iniziativa -; alla mostra saranno presenti presepi di tipo tradizionale ed altre opere ispirate alla natività». L'esposizione sarà affiancata da un percorso attraverso le frazioni di Ignan, Colvago e San Martino, dove si potranno visitare alcuni presepi allestiti presso le abitazioni dei frazionisti. Infine, durante il primo weekend (domani e domenica) vi sarà la contemporanea apertura delle tre chiesette delle frazioni e la possibilità di visitare il giardino della prestigiosa Villa Bonsembiante a Colvago. L'apertura è prevista per domani alle 14 al Casello di Ignan a Santa Giustina. Orari: domani 14-17; domenica 10-12 e 14-17; giovedì 23, venerdì 24, domenica 26, mercoledì 29, giovedì 30, venerdì 31 dicembre 14-17; sabato 1, domenica 2, mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio 14-17. (E.S.)

