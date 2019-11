CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PRESA DI POSIZIONEBELLUNO Vox populi, vox dei. Sembra che sarà proprio così. Dal fermento suscitato ieri nell'arena del Consiglio comunale dalla petizione popolare avviata dal una cittadina del centro, Laura Portunato, pare proprio che quando si fa la voce grossa si trova qualcuno che ascolta. E poco importa se sono piovute le considerazioni di chi, tra i consiglieri, ha osservato come una buona amministrazione non dovrebbe obbligare i suoi cittadini a lamentarsi e a fare il porta a porta per raccogliere sottoscrizioni a sostegno delle...