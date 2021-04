Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONCORSOBELLUNO Al via le iscrizioni alla IV Edizione del Premio Traduzione SSML Fusp sede di Belluno. La sfida che ogni anno il corso triennale di Mediazione linguistica classe di laurea L 12 dedica agli studenti del IV e V anno delle scuole superiori della provincia si rinnova online l'8 maggio dalle 14.45. La pandemia non permette infatti di ritrovarsi in presenza, ma non di meno l'organizzazione ci tiene a dare continuità ad un...