Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FELTREEmigrazione, radici, comunità e dirittura morale le parole ricorrenti nel conferimento del Premio Santi Martiri Vittore e Corona di Famiglia Feltrina a Ferruccio De Bortoli.LA CERIMONIAIeri mattina emozioni palpabile e attestazioni di stima nella Sala degli Stemmi, come ha detto il Presidente del sodalizio, l'avvocato Enrico Gaz, per il premio prestigioso motivato con la «Fedeltà alla radici feltrine, l'amore per il territorio e lo...