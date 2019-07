Premio al sangregoriese Emilio Bridda giramondo di grande professionalità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PREMIATOTAMBRE Un giramondo. Un bellunese che ha saputo farsi strada fuori dai confini dolomitici con la professionalità e l'alto senso del dovere. Ma che è anche tornato per dare una mano al suo Veneto e al suo Bellunese. Non per niente Emilio Bridda è da sempre attivo nell'associazionismo, socio di Bellunesi nel Mondo e componente del direttivo della Famiglia ex emigranti Monte Pizzocco. «Uno che se lo merita tutto il premio Eccellenze Venete» commenta il presidente Abm Oscar De Bona. La storia e il curriculum di Bridda parlano da...