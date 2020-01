Premio ai liceali ecologisti del Renier

L'INIZIATIVA

BELLUNO Nel corso delle manifestazioni Friday For Future, al Renier la sensibilità ambientale è stata calata nella pratica. E l'eco di due classi dell'Istituto è arrivata sino a Palazzo Rosso che ha deciso di premiare gli alunni con una borraccia ecologica. Protagoniste, in occasione dei Friday For Future degli scorsi mesi di settembre e novembre, sono state due classi dell'indirizzo Linguistico del Liceo Renier. A dare il buon esempio è stata la classe 5^A che nell'appuntamento di fine settembre ha deciso di impegnarsi in maniera concreta per rendere più bella e gradevole la città.

LA SCELTA

Gli studenti hanno pulito la zona attorno alla scuola sino al parco di san Lorenzo, poi giù, lungo via Marchesi che è la strada che da viale Europa sale sino all'Istituto ed anche la stradina nel boschetto che sale verso Col di Piana. Meno di due mesi dopo, in occasione del Friday For Future di novembre, l'esempio è stato seguito dalla classe 2^D dello stesso indirizzo che, a sua volta, ha sistemato pulito strade e giardini. «Non ce la sentivano di protestare in modo teorico avevano spiegato allora i ragazzi oltre a manifestare occorre dare segnali concreti sullo stile di vita che deve cambiare».

IL LAVORO

Guanti nelle mani e sacchi, i ragazzi si erano divisi in tre gruppi svuotando poi più volte il contenuto negli appositi cassonetti, facendo naturalmente attenzione alla raccolta differenziata: carte di caramelle, mozziconi di sigaretta, lattine in alluminio, involucri di cracker o patatine, bombolette spray per graffiti e ben una ventina di sacchetti per la raccolta delle feci dei cani. Un gesto che non poteva passare inosservato agli occhi dell'amministrazione comunale. Così, dopo i ringraziamenti del sindaco prima via social e poi di persona in occasione di una visita all'Istituto ai primi di dicembre, sempre prima delle vacanze è arrivato anche il meritato regalo di Natale.

IL SINDACO

«Proprio per premiare il loro impegno per l'ambiente, abbiamo voluto dare loro un riconoscimento ecologico e sostenibile - spiega il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro a ciascuno studente delle due classi coinvolte abbiamo regalato una borraccia in metallo con il marchio della nostra società Bellunum, così da incentivarli a consumare l'acqua di rubinetto limitando al massimo l'utilizzo delle classiche bottigliette di plastica, particolarmente inquinanti».

LA SORPRESA

Quarantaquattro le studentesse e gli studenti coinvolti: 21 quelli della 2^D, 23 nella classe 5^A: a loro e alle insegnanti Paola Brunello e Marta Piazza che hanno coordinato l'attività sono state consegnate le 46 borracce. Una visita che ha colto di sorpresa gli studenti che non pensavano che il loro gesto potesse avere tanta risonanza. Oltre al primo cittadino, alla consegna erano presenti anche la Dirigente Scolastica Viola Anesin e la Direttrice dei servizi generali e amministrativi dell'Istituto Bruna Paccagnella. Bellunum: «Abbiamo fatto realizzare questi gadget in alluminio appositamente per questa occasione, commenta l'amministratore unico, Davide Lucicesare e abbiamo donato ai ragazzi anche la sportina riutilizzabile in tessuto marchiata Bellunum per incentivare alla spesa consapevole». Ed anche la Dirigente Anesin esprime la propria soddisfazione: «Siamo molto orgogliosi dei nostri studenti che si sono distinti anche in occasione delle manifestazioni del clima proponendosi in manifestazioni alternative e responsabili. Per i nostri studenti, peraltro, la sensibilità ambientale non è episodica: oltre ad impegnarsi nella raccolta differenziata, hanno anche chiesto, per esempio, la sostituzione dei bicchieri di plastica delle macchinette presenti a scuola per il caffè con contenitori ecocompatibili».

PROSSIMI IMPEGNI

E sempre quest'anno, fra i vari progetti previsti dalla scuola, due classi terze parteciperanno al progetto No waste che, fra l'altro, promuove il concetto che il riciclo non è più sufficiente per la salvaguardia dell'ambiente, ma bisogna intervenire a monte, adottando uno stile di vita basato sull'utilizzo di prodotti naturali, che non comportano la produzione di rifiuti. «Speriamo conclude Massaro - che i ragazzi abbiano gradito questo pensiero e che possa essere anche uno stimolo per i loro genitori e per tutti i nostri concittadini a rivedere il nostro stile nei consumi e tutelare così l'ambiente».

