BELLUNO Premio San Martino: si farà, come verrà deciso in questi giorni. Salta la sagra del santo patrono, saltano gli eventi gastronomici, ma non salta la cerimonia del Premio San Martino. Il conferimento del prestigioso riconoscimento resta un momento importante della comunità bellunese che se lo tiene stretto nonostante il momento difficile. Certo, non sarà la giornata di festa collettiva di sempre, con la partecipazione della cittadinanza al Teatro Comunale e ingresso libero per tutti, le misure per il contenimento della pandemia e le norme contenute nell'ultimo Dpcm del Governo sembrano suggerire la prudenza. Non è ancora deciso come e dove si terrà la cerimonia, in questi giorni il presidente del Consiglio comunale Francesco Rasera Berna si sta confrontando con Usl, uffici comunali e Fondazione Teatri per capire quale sia la soluzione migliore per rispettare tutte le normative e assicurare comunque alla città il suo momento solenne. «Al momento le ipotesi principali sono due spiega Rasera Berna -: svolgere il tutto come sempre al Teatro Comunale, se ci verrà confermata una capienza superiore a 150 posti, o spostarci in sala consiliare e invitare, allora, un numero ristretto di persone». La seconda sembra quella più prudenziale. Il testo varato dal Governo autorizza le cerimonie pubbliche ma con il limite dei trenta partecipanti. Se così fosse tutto il parterre di autorità verrà escluso dalla partecipazione vis a vis e invitato a unirsi al momento di festa solo online. «Di solito gli invitati fissi sono oltre cento spiega Rasera Berna -: 42 sono consiglieri comunali, le autorità sono una sessantina, poi ci sono i premiati degli anni scorsi e i famigliari di Giorgio Zampieri, il vincitore di questa edizione. Insomma, si arriva a quasi 150 persone solo di inviti». In sala consiliare i posti consentiti al momento sono invece 15, quindi potrebbero entrare il sindaco, il presidente del Consiglio comunale, il premiato, i capigruppo e qualche famigliare di Zampieri. (A.Tr.)

