Prelievi a orari impossibili e anche il turista si arrende

IL DISAPPUNTO

BELLUNO /CORTINA La levataccia non è bastata. Dopo aver atteso che la situazione si sbloccasse sono costretti a girare i tacchi con l'invito di ripresentarsi la mattina seguente. A quel punto con tutta la buona volontà raggiungere un'altra struttura pubblica era diventato infatti impossibile.

ANDIAMO CON ORDINE

Per effettuare un emocromo a Cortina è necessario puntare la sveglia presto: l'accettazione chiude infatti i battenti alle 8,30: trenta minuti prima di Agordo e di Dobbiaco. Per un prelievo a Pieve di Cadore c'è invece tempo fino alle 9,30. Idem per Belluno. Finestre temporali che hanno fatto storcere il naso ai turisti che speravano di poter effettuare il prelievo ematico senza dover attendere di ritornare a casa e senza doversi per forza alzare di buon mattino.

IL GUASTO

Martedì mattina alcune persone in coda al Codivilla di Cortina per l'esame del sangue hanno scoperto che non sarebbero riuscite ad effettuare il prelievo. La causa la spiega l'azienda ospedaliera: «Abbiamo avuto un problema nel sistema di accettazione. Il tempo delle verifiche e di capire che il problema non era risolvibile e siamo stati costretti a chiudere, rimandando a casa i pazienti». A quel punto era infatti necessario consegnare i campioni già prelevati al corriere per portarli al laboratorio di analisi. Una rapida occhiata allo smartphone ha chiarito ai pazienti che attendevano che a quel punto l'unica possibilità per un prelievo del sangue (fatta eccezione le strutture private) sarebbe stata quella di puntare verso l'ospedale di Treviso che prevede anche una finestra pomeridiana. Qualcuno ha anche provato a chiamare l'ospedale di Dobbiaco ma il risultato è stato lo stesso. L'attesa ha infatti reso impossibile raggiungere le altre strutture aperte solo di mattina.

«COSTRETTI A CHIUDERE»

«Nei giorni di ferie - ha spiegato ieri l'Usl - la chiusura delle accettazioni non è mai stata anticipata ma, anzi, qualche volta è stato prorogato l'orario. Purtroppo martedì mattina era necessario rispettare l'orario di consegna al corriere e questo ha costretto alla chiusura anticipata. Ma il problema, tecnico, non ha consentito una soluzione immediata, come invece ci si aspettava».

