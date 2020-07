LA TRAGEDIA

BELLUNO Era stata a Belluno l'ultima tappa del deltaplano a motore caduto venerdì pomeriggio a Bressanone: Elias Solderer, 29 anni di Ortisei, ricoverato in gravissime condizioni, è poi morto. «Forse è stato sottovalutato il temporale: in quelle condizioni sarebbe stato meglio se fosse tornato indietro». Erich Kustatscher è il responsabile dell'aviosuperficie di Caposile, da dove i due piloti di Bressanone erano partiti; al rientro a casa, uno dei due è precipitato e poi è morto all'ospedale di Bolzano. Kustatscher conosce da tempo i due: «Piloti vecchi del mestiere: decine di anni di volo. Brave persone, gente come noi, appassionati del volo, grandi lavoratori che, appena avevano del tempo, prendevano il loro deltaplano».

LA DECISIONE

Così avevano fatto anche venerdì: l'arrivo a Caposile, per trascorrere poi tre giorni a Jesolo, con rientro previsto per domenica. «Hanno deciso di anticipare il rientro, perché avevano visto che era in arrivo una perturbazione. Sono quindi decollati, hanno fatto tappa a San Stino di Livenza e poi a Belluno, ma quando sono arrivati in prossimità della pista sono arrivati il fronte freddo e un tempaccio. Il primo è riuscito ad atterrare. Il secondo, ha provato un paio di volte, con raffiche di vento di 70, 80 chilometri orari; ha preso, come si dice in gergo, una discendenza, si è rovesciato ed è caduto sugli alberi».

NEL CAMPO DI MAIS

È precipitato qualche centinaio prima della zona di atterraggio, in un campo di mais, lungo il lato orografico sinistro del fiume Isarco. Per Kustatscher ci poteva essere solo una soluzione per evitare il peggio. «Spiace dirlo, ma forse è stato sottovalutato il maltempo. In quelle condizioni la cosa migliore da fare era tornare indietro. Però dopo quasi tre ore di volo, e sempre con turbolenza, magari con poca benzina, si pensa di potercela fare. Come prevenire? Il temporale e la nebbia sono i fattori più pericolosi per il volo». Al momento non risultano avviate inchieste da parte dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo. «Per questo settore non ha l'obbligo; è, poi, a sua discrezione decidere di procedere. Da parte mia ho cercato di informarmi, ma non ci sono testimoni diretti, se si esclude il pilota sopravvissuto».

Fabrizio Cibin

