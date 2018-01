Precari del lavoro oggi a confronto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEBELLUNO Operai, cassa integrati, lavoratori a nero e sottopagati prendono parola: questa sera alle 20.30 nella sala della piscina di Santa Giustina in via Scuole Nuove a parlare saranno loro. Prima presentazione ufficiale nel Bellunese per la nuova lista di Sinistra Potere al Popolo. Seguirà, a stretto giro, la rivelazione dei nomi di coloro che andranno a comporre il gruppo candidato in vista delle prossime politiche. «Siamo nati dall'incontro al Brancaccio spiega Moira Fiorot di Rifondazione Comunista -, la lista riunisce...