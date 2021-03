Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERABELLUNO Frana a Pra de Luni: Proseguono i lavori di messa in sicurezza sulla strada per Case Bortot. Il consigliere provinciale delegato alla difesa del suolo, Massimo Bortoluzzi sottolinea: «Si tratta di un intervento importante dopo gli eventi meteo di inizio dicembre». Proprio in questi giorni è stata installata la rete a protezione del versante, franato nell'ultimo episodio meteo del 2020. Tra qualche settimana il cantiere sarà...