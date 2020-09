ECONOMIA

BELLUNO In caduta libera il commercio estero nel Bellunese. Tra gennaio e giugno si stimano quasi 720 milioni di euro di export in meno per la provincia, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oggi con la pandemia contenuta si contano i danni dei mesi scorsi e, purtroppo, non ci sono sorprese.

L'ESTERO

I presagi negativi e l'andamento visibilmente a segno meno del mercato trovano conferma nei numeri delle esportazioni, dove nemmeno l'occhialeria riesce a salvarsi. «Appare sempre più chiaro il profondo danno inferto dalla pandemia alla vocazione export dei nostri territori commenta il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza . Fra Treviso e Belluno abbiamo perso quasi 2 miliardi in termini di minore fatturato all'estero. Ma teniamo subito presente che l'impatto diretto sull'export, qui ampiamente rappresentato dai numeri e dalle analisi per settori, nasconde un impatto indiretto su tutta la filiera. Penso a tutti i terzisti collegati ad imprese esportatrici, che magari hanno investito molto in lavorazioni specialistiche, e il cui fatturato è andato in caduta libera ben oltre le variazioni aggregate dell'export. Con ripercussioni gravissime nella continuità aziendale». Il quadro è completamente negativo, non sembrano esserci ad oggi settori contro corrente. «Mi preoccupa anche questo calo superiore al 40% riguardante l'export dell'occhialeria - aggiunge il presidente : certamente i bilanci vanno fatti a fine anno, considerata la stagionalità del settore e il blocco quasi totale delle attività durante il lockdown. Pare ci siano segnali importanti di ripartenza. Ma Federottica ha già stimato un miliardo di perdite fino ad oggi, che in definitiva gravitano prevalentemente sull'economia bellunese, con -631 milioni di export tra gennaio e giugno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche qui con grossi interrogativi per l'indotto e l'occupazione».

LA RIPRESA

Se la ripartenza è stata all'insegna dell'ottimismo, a dare problemi è stata evidentemente la fase della riconquista dei mercati esteri; dopo mesi di lockdown, infatti, le catene del valore sono state riconfigurate dai leader di filiera e riprendersi il proprio posto non sembra oggi così scontato. Belluno ha perso il 33,2% nell'export, una caduta condizionata dall'occhialeria e comunque la peggiore di tutto il Veneto. Padova e Treviso mostrano infatti una contrazione più sostenuta, rispettivamente del -17% e -16,8%, Verona del -11,4% e Rovigo sorprende con un +54,7% per effetto dell'esplosione della vendita di prodotti chimici farmaceutici. «Non è finita la globalizzazione conclude il presidente , ma siamo entrati in una nuova fase che impone alle imprese e alle istituzioni a loro supporto di leggerla in un modo diverso. Chi farà questo, bene e per primo, si preparerà al meglio per la ripresa del 2021. In questo momento bisogna superare l'incertezza, che comunque permane negli attuali scenari e riduce la propensione agli investimenti».

Alessia Trentin

