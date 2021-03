Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOCIALEBELLUNO Belluno ultima in Veneto nel reddito di cittadinanza: ci sono meno richieste che nel resto della regione. Sono 742, ad oggi, le domande arrivate ai servizi sociali dell'ambito dell'Usl 1 che racchiude 46 comuni, di queste 172 sono state accolte per l'ottenimento del fondo mentre le altre sono state dirette ad altre forme di aiuto. Ieri in sede di giunta l'amministrazione Massaro ha dato il via al Pal, il Piano di azione locale,...