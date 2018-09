Posti di lavoro: meno occupati causa maltempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCUPAZIONEBELLUNO Il mercato del lavoro in provincia di Belluno? Per il secondo trimestre 2018 tira aria di moderato ottimismo in casa Cisl. Per il segretario Gianni Pasian e il suo aggiunto Rudy Roffarè molto è dipeso dal meteo negativo fino a fine giugno che ha gravato sul lavoro stagionale. Comunque sia c'è stato un saldo positivo per 410 posizioni anche se la crescita è stata inferiore alle 1.595 dello stesso periodo del 2017.POSTI DI LAVOROContinua, poi, il recupero di posti di lavoro (6.800) dall'aprile 2014, che fu il momento...