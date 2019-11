Postepay, condannato per raggiro al direttore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DAL TRIBUNALEIl pubblico ministero aveva chiesto per lui una condanna a un anno e 450 euro di multa, è stato condannato a sei mesi e dieci giorni e dovrà pagare ottanta euro di multa. La vicenda riguarda una truffa con la postepay che ha visto come vittima il direttore di un ufficio postale. Qualcuno, insomma, che aveva grande dimestichezza con i prodotti postali ma che non è riuscito ad evitare il tranello. Il siciliano Gianpiero Stimolo tuttavia non poteva mirare a un cliente peggiore per piazzare la sua apparecchiatura ricetrasmittente....