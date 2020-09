L'EPIDEMIA

BELLUNO Solo 2 settimane fa, il giorno dopo Ferragosto, i bellunesi infetti erano solo 12, ieri 58. Ma c'è una prima buona notizia dall'Usl che in una nota spiegava: «Nelle ultime 24 ore di attività, pur con alcune difficoltà derivanti da un blocco informatico, hanno visto la refertazione di 334 tamponi, senza evidenza di nuove positività» Attualmente sono 390 i bellunesi in isolamento domiciliare per contatti con positivi o perché affetti da Covid ma asintomatici, 11 quelli sintimatici in quarantena. Restano due i ricoveri: uno a Belluno in malattie Infettive una donna in Terapia intensiva.

LO SCREENING

«Prosegue - spiega l'Usl -, negli studi dei 53 medici di famiglia aderenti al progetto nazionale e nei 4 drive-in gestiti dal Dipartimento di Prevenzione, lo screening sierologico del personale della scuola. Eseguiti 276 test sierologici: 61 a Tai di Cadore (tutti negativi), 127 a Belluno (1 positivo, negativo al tampone), 88 a Feltre (1 positivo, negativo al tampone). Nel drive-in di Feltre, anche oggi sono stati eseguiti 36 tamponi a soggetti di rientro da Croazia, Grecia e Sardegna.

LA CAMPAGNA

Ha preso ieri il via a Caprile, a favore di tutta la comunità agordina, la campagna di vaccinazione contro lo pneumococco. Sono stati vaccinati, con accesso drive-in, 119 soggetti di età compresa tra 65 e 69 anni. Le attività si sono svolte con regolarità, salvo alcuni rallentamenti negli accessi nella fase iniziale per arrivo anticipato di alcune persone convocate. Per evitare ciò, vista la logistica del drive-in di Caprile, prossimo alla strada principale, si raccomanda ai cittadini convocati per la vaccinazione di rispettare con precisione l'orario indicato. La campagna proseguirà nel mese di settembre, interessando tutto il territorio provinciale, con convocazione delle persone da vaccinare anche negli altri 3 drive-in (Belluno-San Martino, Feltre-Borgo Ruga e Tai di Cadore).

