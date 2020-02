LA TRASFERTA

Comitato d'Intesa di Belluno mobilitato per individuare i partecipanti (tra i 28 e i 45 anni)al corso di formazione dal titolo The use of social media in youth work, finanziato dal programma Erasmus +, che si terrà a Gdynia, nel nord della Polonia. La trasferta è in calendario dall'8 al 14 maggio 2020.

RELAZIONE INFORMATIVA

«Il corso - spiega il Csv di Belluno - è pensato per insegnanti, educatori ed animatori giovanili, la cui relazione informativa ed educativa con i più giovani non può prescindere dall'utilizzo consapevole dei social media, ha l'obiettivo di fornire conoscenze utili per lavorare in maniera efficace con gli strumenti digitali, oggi canali essenziali per raggiungere i ragazzi, ma inutili se utilizzati senza la giusta strategia e il giusto linguaggio».

I REQUISITI

Per la partecipazione è richiesta chiaramente una buona conoscenza della lingua inglese, l'interesse per gli strumenti digitali e disponibilità per l'intero periodo di mobilità. Il Comitato d'Intesa si farà carico delle spese di vitto ed alloggio e rimborserà le spese di viaggio fino al massimale di 275 euro per ciascun partecipante. Ai soli iscritti che saranno selezionati per la partecipazione sarà richiesta una quota di partecipazione pari a 90 euro.

I COLLOQUI

Per partecipare alla selezione è necessario inviare il proprio curriculum vitae, accompagnato da una breve lettera motivazionale, all'indirizzo europa@csvbelluno.it entro e non oltre la giornata di venerdì 21 febbraio 2020. I colloqui di selezione si svolgeranno nel corso della settimana successiva nella sede del Comitato d'Intesa (via del Piave, 5) di Belluno.

