Porte aperte alle fattorie didattiche turismo lento per bambini e adulti

L'EVENTOBELLUNO È in programma domani la 17. edizione della Giornata aperta delle Fattorie Didattiche, manifestazione promossa dalla Regione in collaborazione con le organizzazioni professionali del settore, alla quale hanno aderito più di 170 aziende agricole e agrituristiche di tutto il Veneto, di cui sette bellunesi. Ogni azienda propone uno specifico programma di attività, in base alla propria identità produttiva, territoriale e culturale, ma tutte sono idealmente unite dal filo conduttore dell'evento ispirato quest'anno al turismo...